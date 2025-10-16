;

Los de siempre y la figura ascendente del FC Barcelona: estos son los 10 futbolistas mejor pagados del 2025

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen al mando de un listado donde Lamine Yamal comienza a irrumpir rápidamente.

Gonzalo Miranda

Cristiano y Messi siguen liderando a los mejores pagados del fútbol mundial

Cristiano y Messi siguen liderando a los mejores pagados del fútbol mundial

Están en el ocaso de sus carreras, pero financieramente están más vigentes que nunca. En las últimas horas, la Revista Forbes entregó un detallado listado con los 10 jugadores de fútbol mejor pagados del 2025.

El ranking, como suele pasar en los últimos años, sigue liderado por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués, sin embargo, se escapó varios millones de ventaja gracias a su último contrato que firmó con el Al Nassr.

El capitán de Portugal, en el 2025, se estima que gane 280 millones de dólares, más del doble que Lionel Messi, quien llegaría a los 130 millones de la moneda norteamericana.

El podio lo cierra el francés Karim Benzema, ariete del Al Ittihad quien alcanza los 104 millones. Solo esos tres nombres superan los 100 millones.

Más atrás aparecen nombres como Kylian Mbappé (95 millones), Erling Haaland (80 millones), Vinícius Jr (60 millones), Mohamed Salah (55 millones), Sadio Mané (54 millones) y Jude Bellingham (44 millones).

La lista se cierra con la joven figura del FC Barcelona: Lamine Yamal aparece décimo con un monto cercano a los 43 millones de dólares.

Los 10 jugadores mejor pagados del 2025

  1. Cristiano Ronaldo (280 millones)
  2. Lionel Messi (130 millones)
  3. Karim Benzema (104 millones)
  4. Kylian Mbappé (95 millones)
  5. Erling Haaland (80 millones)
  6. Vinícius Jr (60 millones)
  7. Mohamed Salah (55 millones)
  8. Sadio Mané (54 millones)
  9. Jude Bellingham (44 millones)
  10. Lamine Yamal (43 millones)

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad