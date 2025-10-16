Los de siempre y la figura ascendente del FC Barcelona: estos son los 10 futbolistas mejor pagados del 2025

Cristiano y Messi siguen liderando a los mejores pagados del fútbol mundial

Están en el ocaso de sus carreras, pero financieramente están más vigentes que nunca. En las últimas horas, la Revista Forbes entregó un detallado listado con los 10 jugadores de fútbol mejor pagados del 2025.

El ranking, como suele pasar en los últimos años, sigue liderado por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués, sin embargo, se escapó varios millones de ventaja gracias a su último contrato que firmó con el Al Nassr.

El capitán de Portugal, en el 2025, se estima que gane 280 millones de dólares, más del doble que Lionel Messi, quien llegaría a los 130 millones de la moneda norteamericana.

El podio lo cierra el francés Karim Benzema, ariete del Al Ittihad quien alcanza los 104 millones. Solo esos tres nombres superan los 100 millones.

Más atrás aparecen nombres como Kylian Mbappé (95 millones), Erling Haaland (80 millones), Vinícius Jr (60 millones), Mohamed Salah (55 millones), Sadio Mané (54 millones) y Jude Bellingham (44 millones).

La lista se cierra con la joven figura del FC Barcelona: Lamine Yamal aparece décimo con un monto cercano a los 43 millones de dólares.

Los 10 jugadores mejor pagados del 2025

Cristiano Ronaldo (280 millones) Lionel Messi (130 millones) Karim Benzema (104 millones) Kylian Mbappé (95 millones) Erling Haaland (80 millones) Vinícius Jr (60 millones) Mohamed Salah (55 millones) Sadio Mané (54 millones) Jude Bellingham (44 millones) Lamine Yamal (43 millones)