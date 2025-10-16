Las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron esparcidas en La Bombonera y otros dos estadios de Argentina

Ya ha pasado una semana desde la muerte de Miguel Ángel Russo y el fútbol argentino continúa rindiendo homenajes al exentrenador de Boca Juniors.

Este jueves, tal como lo había solicitado el propio DT, sus cenizas fueron esparcidas en La Bombonera, en una ceremonia íntima que contó con la presencia de sus familiares más cercanos y miembros del club.

Uno de los presentes en el recinto fue el capitán de los “Xeneizes”, Leandro Paredes, quien, según informó TyC Sports, fue el encargado de recibir a los invitados y, en un acto privado, entregar personalmente sus condolencias a la familia.

Además de La Bombonera, las cenizas de Russo también fueron depositadas en el Estadio Uno de Estudiantes de La Plata, el único club que defendió como futbolista. Lo mismo ocurrió en el Estadio Ciudad de Lanús, que también conservó parte de “Miguelo” en su campo de juego.

Sin embargo, estos no serán los últimos recintos que preservarán el legado del entrenador, ya que, tal como confirmó el propio presidente de Rosario Central, parte de sus cenizas también será depositada en el Gigante de Arroyito.