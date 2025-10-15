;

Inicio de la era post Russo: el nuevo DT de Boca Juniors ya habría decidido que hacer con Carlos Palacios

El exColo Colo volvería a tener una oportunidad bajo las órdenes de Claudio Úbeda.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

El mundo de Boca Juniors sigue conmocionado por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero la industria del fútbol no se detiene y este fin de semana el equipo volverá a la competencia.

Los ahora dirigidos por Claudio Úbeda, ayudante del fallecido DT, regresarán a La Bombonera para enfrentarse a Belgrano de Córdoba, en un marco que seguramente estará cargado de emoción en homenaje a Miguelo.

En lo netamente futbolístico, los "Xeneizes" deben hacerse fuertes de local si quieren asegurar su puesto en la Copa Libertadores del próximo año. Para ello, los chilenos buscarán ganarse la confianza del renovado cuerpo técnico.

Revisa también:

ADN

Según informó TyC Sports, Carlos Palacios no perdería su estatus tras la partida de Russo y volvería a la titularidad con el conjunto Oro y Cielo luego de dejar atrás algunas complicaciones físicas.

Por el contrario, Williams Alarcón seguirá siendo suplente, manteniéndose como la primera opción para reemplazar a un mediocampo casi inamovible, donde Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia son indiscutidos.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad