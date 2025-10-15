Inicio de la era post Russo: el nuevo DT de Boca Juniors ya habría decidido que hacer con Carlos Palacios

El mundo de Boca Juniors sigue conmocionado por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero la industria del fútbol no se detiene y este fin de semana el equipo volverá a la competencia.

Los ahora dirigidos por Claudio Úbeda, ayudante del fallecido DT, regresarán a La Bombonera para enfrentarse a Belgrano de Córdoba, en un marco que seguramente estará cargado de emoción en homenaje a “Miguelo”.

En lo netamente futbolístico, los "Xeneizes" deben hacerse fuertes de local si quieren asegurar su puesto en la Copa Libertadores del próximo año. Para ello, los chilenos buscarán ganarse la confianza del renovado cuerpo técnico.

Según informó TyC Sports, Carlos Palacios no perdería su estatus tras la partida de Russo y volvería a la titularidad con el conjunto “Oro y Cielo” luego de dejar atrás algunas complicaciones físicas.

Por el contrario, Williams Alarcón seguirá siendo suplente, manteniéndose como la primera opción para reemplazar a un mediocampo casi inamovible, donde Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia son indiscutidos.