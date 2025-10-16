;

Irá a la justicia: la drástica medida que tomó Atlético Mineiro contra jugador que agredió a Iván Román

La dirigencia del “Galo” anunció que denunciará al delantero de Cruzeiro, Kaio Jorge, por la polémica actitud que tuvo con el defensor chileno en el clásico de Minas Gerais.

El defensa chileno, Iván Román, fue uno de los protagonistas del clásico de Minas Gerais entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, que se jugó este miércoles en el Arena MRV y terminó igualado 1-1 por la fecha 28 del Brasileirao.

Durante el partido, el exzaguero de Palestino fue víctima de una polémica agresión por parte del delantero de la “Raposa”, Kaio Jorge, que generó indignación y fue calificado como antideportivo.

En su afán por provocar a Román, el atacante brasileño se le acercó y le apretó la mano que tiene fracturada. Además, el mismo jugador se burló del chileno en su cara, haciéndole gestos de “mal olor”, para intentar desconcentrarlo.

Pasadas las horas, la dirigencia del “Galo” anunció que denunciará al delantero de Cruzeiro ante la justicia brasileña por la actitud que tuvo con el defensor chileno.

Fue el director deportivo del Atlético Mineiro, Paulo Bracks, quien calificó de “cobarde” la actitud de Kaio Jorge y confirmó que el club presentará una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (STJD).

“No estamos hablando del codazo que le da a Iván Román; no estamos hablando de gestos; pero sí de una actitud cobarde y desleal que él tuvo con un colega de profesión, consciente de que Iván tiene una fractura en la mano, él hizo lo que hizo”, señaló Bracks.

“Un jugador que aspira a un puesto en la selección brasileña no puede tener una actitud tan cobarde. El tribunal determinará si se trató de una agresión o de un acto contrario a la ética y la disciplina, pero debemos llevar el caso al Tribunal Deportivo", agregó el directivo.

