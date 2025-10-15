Con dos partidos ya disputados, la jornada 24 de la Liga de Primera está en pleno desarrollo, pese a que cuenta con varios días de diferencia entre los encuentros iniciales y el desarrollo de ella.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha se jugará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Everton recibe a la Universidad Católica este domingo 19 de octubre, duelo clave para las aspiraciones de ambos.

Mientras los ‘ruleteros’ necesitan ganar para escapar de los puestos de descenso, los ‘cruzados’ quieren segur en racha para continuar la pelea por el “Chile 2″ y antes de un nuevo ‘Clásico Universitario’.

Everton vs. la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Everton y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Domingo 19 de octubre

FINAL | Everton 0-3 Universidad Católica | Estadio Sausalito

Goles: 0-1; 26′ Fernando Zampedri (UC) | 0-2; 39′, Fernando Zampedri, penal (UC) | 0-3; 54′, Fernando Zampedri (UC)