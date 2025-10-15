;

FINAL. Universidad Católica le pasa por encima a Everton por la fecha 24 del Campeonato Nacional

‘Ruleteros’ y ‘cruzados’ se miden en el Estadio Sausalito en un partido clave para las aspiraciones de ambos. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

FOTO:MANUEL LEMA/AGENCIAUNO

FOTO:MANUEL LEMA/AGENCIAUNO

Con dos partidos ya disputados, la jornada 24 de la Liga de Primera está en pleno desarrollo, pese a que cuenta con varios días de diferencia entre los encuentros iniciales y el desarrollo de ella.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha se jugará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Everton recibe a la Universidad Católica este domingo 19 de octubre, duelo clave para las aspiraciones de ambos.

Mientras los ‘ruleteros’ necesitan ganar para escapar de los puestos de descenso, los ‘cruzados’ quieren segur en racha para continuar la pelea por el “Chile 2″ y antes de un nuevo ‘Clásico Universitario’.

Everton vs. la UC, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Everton y la Universidad Católica, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 19 de octubre

  • FINALEverton 0-3 Universidad Católica Estadio Sausalito

Goles: 0-1; 26′ Fernando Zampedri (UC) | 0-2; 39′, Fernando Zampedri, penal (UC) | 0-3; 54′, Fernando Zampedri (UC)

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: "El show tendrá toda la discografía"

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

