“No nos convendría”: en la UC desestiman postergar el Clásico Universitario

Universidad Católica afina detalles en torno a su visita del domingo a Everton por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, apuntando a extender su racha positiva de resultados.

Al respecto, uno que se ha consolidado como referente del elenco cruzado es Cristian Cuevas, que destacó en conferencia de prensa su presente en el club al cual arribó en 2022.

“Me he sentido super cómodo, a gusto acá en el club. He jugado en varias posiciones, tipo comodín, pero bien. El profe llegó y me hizo jugar más constante. Grupalmente, ha sido un año de altos y bajos. Nos hemos visto bien en los últimos partidos, evidentemente necesitábamos volver a nuestro estadio. Estamos ilusionados por el rendimiento y la chance del “Chile 2″, depende de nosotros, que es lo mejor, a diferencia de años anteriores, que estábamos con la calculadora. Tenemos esa responsabilidad", destacó, apuntando a la serie de factores por las cuales han mejorado el rendimiento.

“Hace tres meses nadie daba un peso por nosotros. Quizá el objetivo era la Sudamericana y hoy estamos segundos. Veo bien al plantel. El estadio ha sido un plus para nosotros (...) Hemos levantado harto el nivel, pero aún siento que estamos al debe como equipo. Siento que eso es muy positivo, porque hay mucho margen para mejorar”, comentó el “Cimbi”, recordando también la importancia del nuevo técnico, Daniel Garnero.

“Fue una mezcla entre cambio de aire, descomprime al grupo. Quizá al haber sido jugador entiende más el grupo, sabe como manejarlo mucho mejor. A mí me dio mucha confianza, que jugara suelto y me dio resultados. No quiero decir que el técnico anterior no me diera la confianza, pero es fútbol y son momentos”, dijo Cristian Cuevas, que también desestimó que se postergue el Clásico Universitario del 26 de octubre.

“El partido está en regla, por algo lo programaron. Esperemos que se juegue. No nos convendría tener otro parate, otra semana sin jugar. Hay que estar preparado y ganar un clásico en casa siempre es importante para mantenernos arriba en la pelea”, concluyó el volante cruzado.