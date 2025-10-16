;

“Hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la selección chilena”

El goleador histórico de la UC, Fernando Zampedri, mostró su ilusión por volver a vestir la camiseta de La Roja.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando Zampedri, máximo goleador histórico de Universidad Católica, mostró su ilusión por volver a vestir la camiseta de la selección chilena, asegurando que sigue disponible para La Roja en caso de que necesiten sus servicios como delantero.

“Hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la selección chilena”, señaló el atacante de 37 años en diálogo con Minuto 90.

El capitán de la UC debutó con el combinado nacional en marzo pasado. Al recordar ese momento, confesó: “Es una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defenderlo. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo”.

“Fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento nomás. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad, estaba convencido de que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio”, agregó el “Toro” sobre el escenario adverso que le tocó afrontar con La Roja en las Eliminatorias.

Por último, Fernando Zampedri abordó su continuidad en Universidad Católica y su deseo de colgar los botines en el conjunto “cruzado”. “Mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar. Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”, concluyó.

