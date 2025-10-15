;

VIDEOS. Tras su famoso choque con Harry Kane y más de 100 días de lesión, Erick Pulgar volvió a jugar en Flamengo

El volante chileno regresó a las canchas tras la fractura que sufrió en el Mundial de Clubes.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eston Parker/ISI Photos

Este miércoles, y luego de más de 100 días fuera por lesión, Erick Pulgar volvió a las canchas con Flamengo.

El volante chileno no jugaba desde el 29 de junio, en el partido que el “Mengao” perdió 4-2 ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. En aquel encuentro, el seleccionado nacional sufrió un fuerte choque con Harry Kane, que terminó con una fractura en su pie.

Ahora, el formado en Deportes Antofagasta volvió a ver acción en el Brasileirao, en el encuentro donde su equipo venció 3-0 a Botafogo. Pulgar ingresó en el minuto 60, reemplazando a Evertton Araujo.

Revisa también:

ADN

Con este sólido triunfo, los dirigidos por Filipe Luís siguen a la caza de Palmeiras en el torneo local. Los paulistas suman 61 puntos y Flamengo se mantiene a solo tres unidades, aunque ambos se verán las caras en la próxima fecha.

Además, otro gran desafío que tendrá el “Mengao” serán las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing, cuyo primer duelo se disputará en Brasil el próximo miércoles 22 de octubre.

