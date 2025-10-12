Francis Cagigao advierte “años todavía más duros” para el fútbol chileno y explica qué necesita La Roja para salir de la crisis

Francis Cagigao, ex director deportivo de la selección chilena, habló en una reciente entrevista, en la cual abordó el complejo presente que atraviesa La Roja, que por tercer ciclo consecutivo quedó fuera de un Mundial.

En diálogo con En Cancha, el español aseguró que “si Chile quiere mejorar su situación actual, el fútbol formativo tiene que tomar el primer lugar. Ahí es donde tiene que ir la inversión, ahí es donde se tienen que hacer las mejoras, ahí es donde los clubes tienen que trabajar”.

En la misma línea, el actual director deportivo del Spartak Moscú le dejó un aviso a la ANFP y a los clubes chilenos. “El listón debe de estar en ‘vamos a mejorar el fútbol formativo’, porque ahora mismo no están saliendo tantos futbolistas de un nivel de élite. Tiene que haber una serie de circunstancias, invertir más en fútbol formativo, tener una alineación importante entre Federación y clubes, jugar más torneos en el extranjero. Son una serie de condiciones que quizás en este momento no se dan. No sé si es por un problema económico”, sostuvo.

“Si no se empieza a estructurar mejor el fútbol formativo, se prevén años todavía más duros para el fútbol chileno”, agregó Francis Cagigao.

Por otro lado, el hispano defendió su cuestionada labor en La Roja. “Había mucho que mejorar, y lo teníamos que hacer en un tiempo cortito, eran retoques, no podías hacer mucho más con lo que había. No había el espacio, ni las condiciones, ni la economía”, indicó.

“Yo llegué en un momento de COVID, de post estallido social, solo había un grupo de cuatro técnicos trabajando con la Sub 20. No se estaban jugando partidos, aparte de un torneo que había jugado la Sub 20 en Brasil previo a mi llegada; no había data, los gimnasios no estaban adecuados, los campos no estaban en buenas condiciones y las habitaciones se habían quedado muy atrás en el tiempo”, añadió Cagigao al recordar su paso por la selección chilena.

“Me hubiera gustado que hubiera más torneos de fútbol formativo, más viajes a torneos con las selecciones, para que los futbolistas jóvenes se fueran curtiendo más en competición europea. También haber tenido más tiempo con los jugadores, para potenciar, y educar a entrenadores desde la Federación”, completó el director español.