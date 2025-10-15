;

AUDIO. “Las finales se ganan”: Argentina ya piensa en Marruecos y va por la gloria en el Mundial Sub 20

Mateo Silvetti y Santino Barbi fueron los héroes albicelestes en semifinales y así reaccionaron tras el partido.

Javier Catalán

Reacciones argentina tras llegar a la final del Mundial Sub 20

Reacciones argentina tras llegar a la final del Mundial Sub 20

Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20 tras un arduo partido ante Colombia, donde un gol por parte de los “cafeteros” no habría sido para nada inmerecido.

Los grandes responsables de la clasificación albiceleste al partido decisivo fueron Mateo Silvetti, autor del único tanto del encuentro, y Santino Barbi, el guardameta que mantuvo con vida a su equipo en los momentos más difíciles. Así reaccionaron ambos en zona mixta tras el compromiso.

Estoy muy contento por el gol en lo personal y también por conseguir el objetivo, que era este: jugar la final. Ahora vamos por todo”, comenzó diciendo el delantero, quien le dio el triunfo a Argentina ingresando desde el banco.

“De eso se trata: hay partidos donde toca tener más la pelota y otros donde hay que replegarse un poco más, pero es parte del fútbol y creo que lo supimos manejar. Somos merecedores finalistas”, agregó sobre los complicados pasajes del duelo ante Colombia.

Por su parte, el arquero se mostró agradecido por haber alcanzado el objetivo: “Estamos representando a una de las selecciones más grandes del mundo, y desde chicos soñamos con defender al país en un Mundial. Es un orgullo poder llegar a la final”, expresó Barbi.

Las finales se ganan. Ahora vamos a disfrutar con los compañeros y la familia, y desde mañana comenzaremos a pensar en Marruecos”, cerró el guardameta argentino.

