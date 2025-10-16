;

Estudio revela cuánto gastan las familias chilenas al mes en pan, pese al aumento de precio

La investigación también posicionó a Chile como unos de los países con mayor consumo de pan per cápita en el mundo.

Javiera Rivera

Este jueves 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan. Y de acuerdo a un estudio de Walmart Chile, matriz de los supermercados Líder, el gasto familiar mensual de pan ha aumentado considerablemente.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el precio de este alimento aumentó 4,4% en los últimos doce meses, acumulando nueve alzas consecutivas en el IPC.

Pese a esto, el alza no ha desalentado el consumo: el estudio reveló que en Chile 8 de cada 10 personas comen pan todos los días en el desayuno o la once.

¿Cuánto gastan las familias?

El gasto promedio mensual por hogar en pan bordea los $28.000, y el consumo anual alcanza los 90 kilos por persona, lo que mantiene a Chile entre los países con mayor consumo de pan del mundo.

La frecuencia de compra también es alta: los chilenos adquieren pan entre 6 y 7 veces al mes, e incluso hasta 10 veces si se consideran las compras a granel y envasadas.

Por otro lado, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), los precios promedio a octubre de 2025 son:

  • Marraqueta: $2.332 por kilo.
  • Hallulla: $2.307 por kilo.
  • Pan amasado: $2.559 por kilo.

Aunque la marraqueta sigue siendo la más consumida, la investigación destacó el crecimiento de variedades más saludables, como la ciabatta.

