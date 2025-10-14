Así cambiarán los precios en los supermercados chilenos, tras anuncio del Sernac

A partir de septiembre, los supermercados, tiendas de conveniencia y otros comercios están obligados a informar el precio por unidad de medida (PPUM) de todos los productos que venden.

La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, busca que los consumidores puedan comparar precios de forma más clara y justa, considerando no solo el valor total, sino también cuánto cuesta cada kilo o litro.

Qué exige la nueva norma

De acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el reglamento aplica a productos nacionales y extranjeros cuyo envase indique una unidad de medida específica

Esto incluye abarrotes, artículos de limpieza, alimentos para mascotas, productos de higiene y cosméticos, entre otros.

Además, también deben cumplirlo los productos que se venden en unidades iguales, como pañales, papel higiénico o toallas femeninas.

Revisa también Aumenta la venta de carne online en Chile: este es el corte más pedido y las mejores ofertas

Sernac fiscaliza locales en todo Chile

El Sernac ya está fiscalizando 52 supermercados a lo largo del país para verificar que los precios estén correctamente exhibidos.

Si se detectan infracciones, las multas pueden alcanzar las 300 UTM, es decir, más de $21 millones, advirtió el organismo.

La institución también revisa el formato de la información: el precio por unidad debe mostrarse junto al precio de venta final, con números que no sean inferiores al 50% del tamaño del valor principal ni menores a 0,5 centímetros de alto.