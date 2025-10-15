;

Con Milad presente: la U participa en reunión clave de Conmebol antes de las semifinales de Copa Sudamericana

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, acompañado por el gerente general de la concesionaria, Ignacio Asenjo, llegaron hasta la sede del organismo en Asunción.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, e Ignacio Asenjo, gerente general de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, participaron este miércoles de una reunión en la sede de la Conmebol en la antesala de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro fue encabezado por el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, y también participaron representantes de los otros tres clubes que están instalados en las semifinales del torneo: Lanús, Independiente del Valle y Atlético Mineiro. Además, estuvo presente el timonel de la ANFP, Pablo Milad.

“Entre los puntos de la reunión, se destacó el retorno del Club Universidad de Chile a instancias decisivas en competencias internacionales y los temas logísticos relacionados a los próximos partidos del certamen", detalló el club estudiantil en redes sociales.

Por su parte, Michael Clark explicó que “fue una buena reunión, donde básicamente se tocaron los temas de los partidos que vienen, tanto de semifinales como la final. Se nos dieron todos los detalles de cómo sería una potencial final en Asunción”.

“La gente destacó mucho la vuelta de la U a esta instancia. Se nota que hay un cariño tremendo y hay muy buena voluntad con el equipo. Fue una buena reunión, todo el mundo nos deseó suerte y ojalá que podamos estar en un mes más aquí de vuelta en Asunción", agregó el mandamás de Azul Azul.

¿Cuándo juega la U por las semifinales de la Copa Sudamericana?

Universidad de Chile enfrentará a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas por el partido de ida, a disputarse en el Estadio Nacional.

La revancha, en tanto, está programada para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

