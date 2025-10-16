;

“El Padrino” tras las rejas: dos extranjeros quedan en prisión preventiva por homicidio en pleno centro de Concepción

Los imputados fueron formalizados por el homicidio de Walter Bodie. El OS9 asegura evidencia digital y material que los sitúa en el lugar del crimen.

Martín Neut

Nicolás Medina

R.A.C.A., peruano conocido como “El Padrino”, y G.A.B.L., venezolano, fueron formalizados por el homicidio de Walter Bodie, ocurrido el 2 de julio en pleno centro de Concepción, a pocos metros de un jardín infantil.

Según la Fiscalía, los imputados actuaron en grupo y huyeron tras atacar a la víctima. Aunque no hay testigos presenciales, geolocalización de celulares, patentes de vehículos y cámaras de vigilancia los sitúan en el lugar y momento del crimen.

El fiscal Felipe Calabrano señaló: “No hay ningún testigo presencial que indique a los imputados como autores del homicidio, pero (…) se pudo posicionar y, como vieron en la audiencia, no hay duda de que ellos estaban en el sitio del suceso cuando falleció la víctima Bodie. Hay una persona prófuga que estamos tratando de ubicar”.

“Presunción de inocencia”

El defensor Gustavo Montalva anunció que apelarán la medida: “Debemos recordar que la presunción de inocencia está establecida en nuestra Constitución y que todavía no se ha acreditado la participación de mi representado más allá de toda duda razonable”.

El gran argumento de Montalva es que “cualquier persona puede estar en el momento y lugar equivocado y eso no lo hace un criminal”.

La investigación sigue a cargo de la OS9 de Carabineros, mientras los imputados permanecerán en el Centro Penitenciario Biobío durante los seis meses que dura la investigación.

