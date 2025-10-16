FACh pierde contacto con aeronave institucional en Campos de Hielo Sur, región de Aysén

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó mediante un comunicado que este jueves 16 de octubre se perdió contacto con un helicóptero MH-60M Black Hawk.

La aeronave es perteneciente al Grupo de Aviación N°9, mientras sobrevolaba el sector refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

Según el comunicado institucional, la aeronave despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins, con cuatro tripulantes a bordo, y tras la pérdida de contacto se activó el SAR, desplegando helicópteros, aviones y efectivos PARASAR para su búsqueda.

La FACH aseguró que continuará informando oportunamente a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes.