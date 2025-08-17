Histórica cadena de jardines infantiles pasa por su peor momento: cierre de sucursales y deudas millonarias

En noviembre del año pasado se reveló que una emblemática red de jardines infantiles, con más de 60 sucursales en Chile, pasaba por un complejo momento económico e incluso pedían su quiebra.

Todo se trata de Vitamina, empresa creada en el año 2005 y que en el 2006 comenzó a operar con un primer espacio en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De hecho, el nombre salió a relucir nuevamente luego de un video viral que mostró el reciente desalojo de una sede en la comuna de Las Condes.

Según el creador de contenido @julitotecuenta, el arriendo del inmueble llevaba ocho meses sin pagarse. “No les quedó otra opción al jardín infantil que dejar todas la cosas en la calle”, relató, mientras mostraba cunas, juguetes y otros objetos tirados en plena vía pública.

Fuente consultadas por el Diario Financiero explican que el golpe más duro para Vitamina vino con la pandemia. El cierre prolongado de jardines y la suspensión de actividades presenciales dejaron los ingresos en cero, obligando a la administración a renegociar deudas con proveedores y arrendadores.

A fines de 2023, la compañía se vio forzada a cerrar las 40 sucursales que había abierto en Brasil, estableciendo un punto final en su expasión internacional.

Aunque en 2025 lograron volver a recibir un número similar de niños al que tenían antes del Covid-19, el arrastre de deudas y los problemas administrativos continúan pasando la cuenta en el territorio nacional.

A ello se suma una creciente presión judicial: en los últimos cinco años, exparvularias, trabajadoras y arrendadores han llevado a la compañía a tribunales por incumplimientos laborales y pagos atrasados.

A esta situación se suma la presión de sus acreedores. Solo este año la cadena ha recibido tres solicitudes de liquidación forzosa, es decir, de quiebra.

La situación más reciente fue presentada en junio por la empresa de seguridad BTCO. Según el escrito, Vitamina comprometió el pago de $110 millones en 11 cuotas, pero solo alcanzó a abonar la primera de ellas.

Voces cercanas a la compañía aseguran que el plan de reestructuración aún está en curso: la red redujo en un 20% la cantidad de locales y la dotación de la casa matriz quedó en la mitad.

La idea sería ordenar sus gastos y pensar en una nueva expansión en 2026. Incluso, se proyectan por otras dos décadas.