Duro castigo del Tribunal de Disciplina: futbolista es sancionado con cuatro partidos por agredir a pasapelotas

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el delantero de Audax Italiano, Paolo Guajardo, por agredir a un pasapelotas en el partido de vuelta contra Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano por las semifinales de la Copa Chile 2025.

En el informe arbitral del aquel compromiso, el juez Gastón Philippe consignó que “una vez finalizado el partido el pasabalones Sr. Sebastian Melgarejo, ingresa al terreno de juego para provocar al jugador N°7 de Audax Italiano, Sr. Paolo Guajardo".

El réferi detalló que el futbolista “reacciona agrediendo al pasabalones con un empujón, razón por la que se decide expulsar al jugador, sin exhibición de tarjeta roja, puesto que el Sr. Guajardo se va rápidamente a camarines".

Luego, el informe denuncia que “esta situación genera un conflicto colectivo en el cual se ven envueltos ambos planteles, cuerpos técnicos y agentes externos”.

“Se identifica al preparador de arqueros de Huachipato Sr. Ricardo Carrillo, como principal involucrado en el enfrentamiento, pues incita a la violencia, burlándose evidentemente y agrediendo después con golpes de puño a jugadores de Audax Italiano, quienes detenidos por su cuerpo técnico buscaban responder las provocaciones del Sr. Carrillo", añade.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Paolo Guajardo con cuatro fechas de suspensión, castigo que deberá cumplir en la siguiente edición de la Copa Chile, considerando que Audax Italiano ya está eliminado del actual certamen.

Además, el ente jurídico de la ANFP también castigó al preparador de arqueros de Huachipato, Ricardo Carrillo, con cinco partidos por iniciar el altercado entre ambos planteles en Talcahuano. Con esto, el asistente de Jaime García se perderá, al menos, la final del torneo contra Deportes Limache.