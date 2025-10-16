;

Duro castigo del Tribunal de Disciplina: futbolista es sancionado con cuatro partidos por agredir a pasapelotas

El hecho fue denunciado por el árbitro Gastón Philippe tras el duelo de vuelta entre Audax Italiano y Huachipato por las semifinales de la Copa Chile.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió un duro castigo para el delantero de Audax Italiano, Paolo Guajardo, por agredir a un pasapelotas en el partido de vuelta contra Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano por las semifinales de la Copa Chile 2025.

En el informe arbitral del aquel compromiso, el juez Gastón Philippe consignó que “una vez finalizado el partido el pasabalones Sr. Sebastian Melgarejo, ingresa al terreno de juego para provocar al jugador N°7 de Audax Italiano, Sr. Paolo Guajardo".

Revisa también:

ADN

El réferi detalló que el futbolista “reacciona agrediendo al pasabalones con un empujón, razón por la que se decide expulsar al jugador, sin exhibición de tarjeta roja, puesto que el Sr. Guajardo se va rápidamente a camarines".

Luego, el informe denuncia que “esta situación genera un conflicto colectivo en el cual se ven envueltos ambos planteles, cuerpos técnicos y agentes externos”.

“Se identifica al preparador de arqueros de Huachipato Sr. Ricardo Carrillo, como principal involucrado en el enfrentamiento, pues incita a la violencia, burlándose evidentemente y agrediendo después con golpes de puño a jugadores de Audax Italiano, quienes detenidos por su cuerpo técnico buscaban responder las provocaciones del Sr. Carrillo", añade.

Por este motivo, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Paolo Guajardo con cuatro fechas de suspensión, castigo que deberá cumplir en la siguiente edición de la Copa Chile, considerando que Audax Italiano ya está eliminado del actual certamen.

Además, el ente jurídico de la ANFP también castigó al preparador de arqueros de Huachipato, Ricardo Carrillo, con cinco partidos por iniciar el altercado entre ambos planteles en Talcahuano. Con esto, el asistente de Jaime García se perderá, al menos, la final del torneo contra Deportes Limache.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad