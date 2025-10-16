“Necesitamos generar una liga que sea sostenible”: el balance en el fútbol femenino a tres años de la profesionalización de la actividad / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este jueves se cumplieron tres años desde la implementación de la ley que obligó a los clubes del fútbol chileno a darle contrato a las jugadoras de sus respectivos planteles, apuntando ya a la profesionalización de la actividad.

Ya en este año, tal como estaba contemplado en la orgánica, el proceso fue progresivo hasta lograr que todos los planteles de Primera y Segunda División tuvieran a sus futbolistas con un vínculo laboral.

"Entregar estas mejoras para desarrollar la actividad a nivel de los clubes, desde el ámbito contractual, para que puedan cumplir sus labores, va a tener una directa repercusión en que el día de mañana vamos a tener también una posibilidad de que nuestras selecciones nacionales estén constituidas de mejor forma, con más preparación, con más equilibrio", apuntó al respecto el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

“Hoy prácticamente la totalidad de las jugadoras profesionales tienen un contrato de trabajo y eso es una buena noticia, no solamente porque reconoce su labor como trabajadoras, sino que también las permite insertarse en la seguridad laboral de este país en materia previsional, en materia de accidentes de enfermedades y profesionales, pero también acceso a otro tipo de derechos como son, por ejemplo, el posnatal, la sala cuna y otros, y en ese sentido nos parece que es importante el paso que se da de tener un contrato profesional”, complementó el Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Todo en un marco de fiscalización en torno a la implementación de la norma por parte de la Dirección del Trabajo, donde se ha constatado que “se han aplicado las sanciones respectivas de forma oportuna, eso ha implicado también que los equipos de primera y segunda división hayan cumplido progresivamente y se hayan ajustado a las exigencias que establece la ley”, tal como planteó su directora nacional subrrogante, Carolina Campos.

Al margen de las cifras positivas, en la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) apuntan a dar otro paso respecto a la profesionalización de la actividad. “La ley nos trae muchos desafíos por los que tenemos que seguir trabajando, especialmente el que tiene que ver con la liga, porque para que las condiciones de las jugadoras se consagren, necesitamos generar una liga que sea sostenible, económicamente rentable, que tenga una planificación y un desarrollo estratégico. Por lo mismo, es trascendental la colaboración y la construcción que se tiene que dar desde todas las autoridades aquí presentes, además de la Federación y los clubes”, remarcó la presidenta de la orgánica, Javiera Moreno.