VIDEO. Ruud van Nistelrooy revela la razón de su visita en Chile y sorprende con ‘guiño’ a La Roja: “Si me llama Pellegrini...”

El legendario delantero neerlandés asistió al partido entre Magallanes y Santiago Morning por la Primera B. “Es la primera vez que estoy en este país”, declaró.

Bastián Lizama

El histórico delantero neerlandés Ruud van Nistelrooy, quien brilló en el fútbol mundial como goleador del Manchester United, Real Madrid y Málaga, entre otros clubes, está de paso por Chile.

El exatacante estuvo en el Bicentenario de La Florida para ver el amistoso que Chile le ganó a Perú y durante esta jornada asistió al duelo entre Magallanes y Santiago Morning en San Bernardo por la fecha 27 de la Primera B.

En la previa de este último partido, Van Nistelrooy habló con la transmisión de TNT Sports y explicó los motivos de visita a nuestro país, donde mantiene una gran relación de amistad con Cristián Ogalde, controlador de la “Academia”.

“Es un gusto estar aquí en Chile, es la primera vez que estoy aquí en este país. Acabo de llegar, primero a visitar a un muy buen amigo, Cristián Ogalde, propietario de Magallanes”, declaró.

En esa línea, el exfutbolista detalló que “lo conozco hace 25 o 30 años, desde el principio de mi carrera. Seguimos en contacto, nos hemos encontrado por toda Europa y ahora tuve la oportunidad de viajar a Chile, conocer a su club, su ciudad y también ver el Mundial Sub 20″.

Además, tuvo palabras para Manuel Pellegrini, con quien coincidió en el Málaga. “Él fue muy importante en el final de mi carrera como futbolista, me ha ayudado en este proceso y me ha apoyado en mi comienzo como entrenador“, expresó.

“Él como chileno y con el éxito que ha tenido, es normal lo quieran como entrenador de la selección. ¿Si me llama Manuel para ser asistente? Puede ser (risas)“, concluyó.

