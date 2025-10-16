Balacera en Lo Espejo deja a un hombre en riesgo vital: recibió un disparo en el cuello / Diego Martin

Durante la madrugada de este jueves, una balacera ocurrida en la comuna de Lo Espejo dejó a un hombre en riesgo vital.

El hecho se registró cerca de las 03:00 horas en la intersección de las calles Gil de Castro y Gabriela Mistral, en el sector conocido como Barrio Chino.

Vecinos alertaron sobre una serie de disparos en el marco de un enfrentamiento entre desconocidos. Al lugar concurrieron efectivos de Carabineros, incluyendo personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público.

Según los primeros antecedentes entregados por la policía, en el sitio se hallaron cerca de 30 casquillos calibre 9 milímetros que habrían sido percutados al momento del ataque.

Una mujer trasladó a la víctima hasta la posta local Julio Acuña Pinzón, desde donde fue derivado al Hospital Barros Luco con una herida de bala en el cuello y en condición de riesgo vital.