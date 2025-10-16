;

Balacera en Lo Espejo deja a un hombre en riesgo vital: recibió un disparo en el cuello

La víctima fue trasladada hasta la posta local y luego derivada al Hospital Barros Luco. En el lugar se hallaron cerca de 30 casquillos de bala.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Balacera en Lo Espejo deja a un hombre en riesgo vital: recibió un disparo en el cuello

Balacera en Lo Espejo deja a un hombre en riesgo vital: recibió un disparo en el cuello / Diego Martin

Durante la madrugada de este jueves, una balacera ocurrida en la comuna de Lo Espejo dejó a un hombre en riesgo vital.

El hecho se registró cerca de las 03:00 horas en la intersección de las calles Gil de Castro y Gabriela Mistral, en el sector conocido como Barrio Chino.

Revisa también:

ADN

Vecinos alertaron sobre una serie de disparos en el marco de un enfrentamiento entre desconocidos. Al lugar concurrieron efectivos de Carabineros, incluyendo personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control de Orden Público.

Según los primeros antecedentes entregados por la policía, en el sitio se hallaron cerca de 30 casquillos calibre 9 milímetros que habrían sido percutados al momento del ataque.

Una mujer trasladó a la víctima hasta la posta local Julio Acuña Pinzón, desde donde fue derivado al Hospital Barros Luco con una herida de bala en el cuello y en condición de riesgo vital.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad