VIDEO. “Esto viene desde el 2017″: ministro Pardow explica origen de polémico doble cobro en cuentas de la electricidad

El titular de Energía también abordó en La Prueba de ADN la acusación constitucional en su contra, señalando que no renunciará a su cargo ya que esa debe ser una decisión del Presidente Boric.

El ministro Diego Pardow conversó con La Prueba de ADN sobre el reportaje publicado que asegura que los usuarios estarían cubriendo parte de las compensaciones por cortes de luz que, por ley, deben pagar las empresas distribuidoras.

El jefe de cartera aclaró que no se trató de un error, sino de una “diferencia metodológica” que “sobreestimaba el efecto de inflación”. Lo anterior, simplificado, significa que el IPC se le aplicó dos veces a las boletas, el que vendría desde el 2017.

En el 2017 se aplica una metodología que lo que hacía era reajustarlos por IPC y además considerar un tipo de tasa de interés que considera implícitamente también el IPC. Entonces, eso es lo que se está corrigiendo de ahora en adelante”, explicó.

El ministro precisó que “la devolución de ese dinero, durante el siguiente semestre, explica la disminución del 2% en las tarifas”. Lo anterior, comenzaría a regir desde enero del 2026.

Consultado por las responsabilidades políticas, aseguró que el Ministerio está utilizando “todas las energías” en buscar la solución al problema.

Pardow también fue consultado por la acusación constitucional en su contra anunciada por parlamentarios de oposición, asegurando que “ellos pueden ejercer sus atribuciones legislativas de la manera que les parezca razonable hacerlo, a mí no me corresponde calificar en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones”.

