Balacera en estación Cumming: escolar fue alcanzada por disparo y actualizan estado de víctima

Según las cámaras de seguridad, el atacante disparó en el acceso de la estación y huyó en bicicleta. Se investiga un crimen por encargo.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

03:33

En estado grave pero fuera de riesgo vital se encuentra un hombre que fue baleado en los accesos de la estación de metro Cumming, de la Línea 5.

El hecho ocurrió a eso de las 07:40 horas, cuando el atacante llegó a la estación a bordo de una bicicleta, percutando al menos 5 impactos balísticos.

Tres de los proyectiles dieron en la víctima, mientras que uno alcanzó por rebote a una menor de 13 años, que a esa hora se dirigía a su colegio.

Actualmente, el caso está siendo indagado por la Policía de Investigaciones (PDI), y no se descarta un crimen por encargo.

Esto porque a través de las cámaras de seguridad de un edificio colindante a la estación Cumming, se ve como el pistolero habría revisado su celular para corroborar la identidad de la víctima.

Preliminarmente, la víctima sería un sujeto de nacionalidad extranjera, sin antecedentes previos y de situación regular, quien se encuentra en pabellón en estado de gravedad, pero fuera de riesgo vital. Mientras que la menor sufrió una lesión en su pierna por el roce de la bala, siendo posteriormente atendida en la Clínica Indisa.

Protocolo Metro de Santiago

A través de un comunicado, el Metro de Santiago detalló lo sucedido y explicó cómo aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

“Esta mañana, cerca de las 08:00 horas, los equipos del Centro de Control de Seguridad de Metro, visualizan una discusión afuera de estación Cumming de Línea 5. Las dos personas ingresan a la estación y en las escaleras de acceso uno de ellos dispara en la pierna al otro“, señala el documento.

De manera inmediata se activa el protocolo de seguridad Metro. Los equipos acuden al lugar en ayuda, entregándole una primera asistencia de salud a la persona herida, mientras se solicita la presencia del SAMU y Carabineros de la 60° Comisaria, quienes toman y quedan a cargo del procedimiento“, afirmaron desde la empresa.

