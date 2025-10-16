Caso Krishna Aguilera: detienen a principal sospechoso tras revelación de video que cambiaría rumbo de investigación

Detienen a hombre de 45 años por la desaparición de Krishna Aguilera: nuevo video podría cambiar el rumbo del caso en San Bernardo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en las últimas horas a un hombre de 44 años, presuntamente vinculado con la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años, cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

Según la familia, la mujer habría salido esa noche a una discoteca y luego se reuniría con el sujeto detenido, con quien mantenía una relación sentimental esporádica. Desde esa madrugada no se ha sabido nada de ella.

PDI Chile Ampliar

La detención se concretó en el domicilio del hombre, ubicado en la misma comuna, luego de que la PDI reuniera antecedentes que lo vincularían directamente al caso.

La hermana de la joven, Cristal Aguilera, había manifestado desde el inicio de la búsqueda sus sospechas hacia el sujeto, especialmente por su falta de colaboración en las labores para encontrarla. En declaraciones a Contigo en la Mañana (CHV), la mujer reveló que un nuevo video de seguridad podría dar un vuelco a la investigación.

En las imágenes, captadas el día de la desaparición, se observa a Krishna saliendo de su casa y subiendo a una camioneta roja que pertenecería al detenido. Posteriormente, otro registro muestra el mismo vehículo deteniéndose frente a un block de departamentos, donde —según el relato del sospechoso— habría dejado a la joven. Sin embargo, la familia asegura que la persona que baja del vehículo no es la joven.

La hermana de la mujer además aseguró que el hombre “hacía cosas malas” y que Krishna “temía por su vida”, señalando que él se dedicaría a actividades ilícitas.

Mientras la PDI continúa las diligencias, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que evalúa su formalización por presunta participación en la desaparición de Krishna Aguilera.