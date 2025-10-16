;

Caso Krishna Aguilera: detienen a principal sospechoso tras revelación de video que cambiaría rumbo de investigación

La joven de 19 años fue vista por última vez hace más de una semana en San Bernardo. Su familia apunta a un hombre con quien mantenía una relación esporádica.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Detienen a hombre de 45 años por la desaparición de Krishna Aguilera: nuevo video podría cambiar el rumbo del caso en San Bernardo

Detienen a hombre de 45 años por la desaparición de Krishna Aguilera: nuevo video podría cambiar el rumbo del caso en San Bernardo

01:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en las últimas horas a un hombre de 44 años, presuntamente vinculado con la desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, joven de 19 años, cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo.

Según la familia, la mujer habría salido esa noche a una discoteca y luego se reuniría con el sujeto detenido, con quien mantenía una relación sentimental esporádica. Desde esa madrugada no se ha sabido nada de ella.

ADN

PDI Chile

La detención se concretó en el domicilio del hombre, ubicado en la misma comuna, luego de que la PDI reuniera antecedentes que lo vincularían directamente al caso.

Revisa también

ADN

La hermana de la joven, Cristal Aguilera, había manifestado desde el inicio de la búsqueda sus sospechas hacia el sujeto, especialmente por su falta de colaboración en las labores para encontrarla. En declaraciones a Contigo en la Mañana (CHV), la mujer reveló que un nuevo video de seguridad podría dar un vuelco a la investigación.

En las imágenes, captadas el día de la desaparición, se observa a Krishna saliendo de su casa y subiendo a una camioneta roja que pertenecería al detenido. Posteriormente, otro registro muestra el mismo vehículo deteniéndose frente a un block de departamentos, donde —según el relato del sospechoso— habría dejado a la joven. Sin embargo, la familia asegura que la persona que baja del vehículo no es la joven.

La hermana de la mujer además aseguró que el hombre “hacía cosas malas” y que Krishna “temía por su vida”, señalando que él se dedicaría a actividades ilícitas.

Mientras la PDI continúa las diligencias, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que evalúa su formalización por presunta participación en la desaparición de Krishna Aguilera.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad