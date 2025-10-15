Desde la FIFA reaccionan a los insultos racistas contra Manley Clerveaux: “Tiene que existir un castigo”

El racismo sigue presente en el deporte, y el fútbol no escapa a esta realidad. Por ello, varias figuras de renombre mundial, junto a la FIFA, lideran una serie de iniciativas y programas de formación para niños que buscan generar conciencia frente a esta problemática.

En ese contexto, la Municipalidad de La Florida invitó hasta el Liceo Cardenal Antonio Samoré al histórico exfutbolista argentino, Juan Pablo Sorín, quien brindó una distendida charla frente al alumnado, respondiendo las distintas inquietudes de los adolescentes sobre discriminación, odio, rechazo y exclusión.

“Estamos frente al mejor lateral izquierdo que ha tenido Argentina, y para nosotros es un orgullo tenerte acá, pero lo que yo escuché de su parte fue un testimonio profundamente humano, yo me quedo con dos cosas que hoy Juan Pablo nos transmitió. Tratar de ser buenas personas y tratar de ponernos siempre en el lugar del otro. Me sorprendió el mensaje humano, el de mirar a la otra persona a los ojos”, dijo el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, durante la actividad.

Ya en diálogo con los estudiantes, Sorín contó que “cumplí los sueños más grandes que podía tener, fui campeón del mundo, compartí con Lionel Messi y Diego Armando Maradona, pero hoy estoy acá para contar que junto a la FIFA y un grupo de jugadores que tienen una sensibilidad especial, estamos intentando luchar permanentemente contra el racismo, y cuando digo racismo hablo de todo acto de discriminación”.

El grave hecho ocurrido en el fútbol chileno

Pese a que en Chile las situaciones de racismo son aisladas en el fútbol, la visita del exseleccionado argentino coincide con lo ocurrido el pasado fin de semana en un partido de las divisiones juveniles de Colo Colo y Cobresal, donde el delantero haitiano de los albos, Manley Clerveaux, recibió insultos racistas desde la barra rival.

“Este panel del que soy parte, está muy atento a todo lo que ocurre en el mundo. Cualquier jugador o jugadora, fútbol juvenil o hincha que sufra con el racismo, hay que batallarlo”, comentó Sorín sobre lo sucedido en el Estadio Monumental.

El exjugador de la Juventus y el PSG, que visitó al futbolista este miércoles en Macul, agregó que “el fin de semana recién pasado un jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux ya lo sufrió, y estamos buscando la forma de conectarnos y buscar como lo podemos ayudar”.

“Ahí se abre una especie de protocolo, de investigación, y luego tiene que existir un castigo. Hasta la sanción deportiva las federaciones pueden actuar, pero luego dependemos de los estados si quieren esconder esto o naturalizando un acto de discriminación”, complementó Sorín.

Sobre el programa de la FIFA, cabe destacar en la iniciativa participan futbolistas de la talla de George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia) y Didier Drogba (Costa de Marfil), por mencionar algunos.

Con estas voces, mundialmente conocidas, el ente rector del fútbol impulsa la postura global contra el racismo al aportar experiencias personales y liderazgo. A su vez, supervisa las iniciativas en este ámbito y asesora al respecto con base en dicha postura, fomenta la formación en todas las categorías del deporte y permite recabar nuevas ideas.