Corte acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín León por presuntas facturas falsas y tráfico de influencias

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó acoger el desafuero de diputado Joaquín Lavín León.

Al parlamentario se le investiga por la emisión de eventuales facturas falsas y posibles gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú.

De esta manera, el diputado podrá ser sometido a un proceso judicial, quedando además suspendido de forma temporal de sus atribuciones legislativas.

Los hechos

Según los antecedentes recopilados durante la investigación, Lavín León habría rendido al Congreso Nacional facturas ideológicamente falsas para obtener reembolsos por gastos que no correspondían a su labor legislativa.

Estos documentos habrían sido ingresados como parte de los informes de rendición de su oficina parlamentaria.

Además, el diputado habría intervenido en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú cuando Cathy Barriga, su esposa, ejercía como alcaldesa, favoreciendo contratos y personas de su entorno cercano.