Cobros extras en la luz: Presidente Gabriel Boric pide renuncia a Diego Pardow, ministro de Energía

Agencia Uno | El ministro de Energía, Diego Pardow, y el Presidente Gabriel Boric en el consejo de gabinete

El Presidente Gabriel Boric solicitó este jueves la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, en el punto más álgido de la controversia por el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas. El ahora exministro llegó a La Moneda y se retiró sin entregar declaraciones tras reunirse con el Mandatario.

En entrevista con La Prueba de ADN, Pardow había sido consultado por las presiones para dejar el cargo y respondió que su continuidad “dependía del Presidente de la República”.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y especialistas, el error acumulado en los últimos cuatro procesos tarifarios —desde el primer semestre de 2024 en adelante— generó sobrecobros por alrededor de $112 mil millones (unos US$115 millones). El Ejecutivo ya activó medidas de control y la Contraloría anunció auditorías a los procesos en el sector.

Desde La Moneda confirmaron que el mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Presión desde el oficialismo

Además de la Acusación Constitucional anunciada por parlamentarios de oposición, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió al escándalo por el error en los cobros en las cuentas de luz.

Consultada si en su eventual Gobierno le hubiese pedido la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardow, Jeannette Jara respondió “la verdad es que sí”.

“Yo entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que, en mi Gobierno, los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”, aseveró.