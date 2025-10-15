;

FOTO. “Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo, con paso por la U, disparó contra hinchas de su exclub

“No apoyan a su equipo femenino pero los teníamos viendo nuestros partidos”, dijo Michelle Olivares tras ser eliminada de la Copa Libertadores.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Colo Colo Femenino casi logró la clasificación a la final de la Copa Libertadores, pero finalmente cayó en los penales ante Deportivo Cali.

Una de las que no se tomó para nada bien la eliminación de las albas fue Michelle Olivares, defensora titular en el encuentro, quien tras el partido arremetió contra los hinchas de la Universidad de Chile que se burlaron del equipo.

“No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos jajaja. Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina”, escribió en su cuenta de Instagram.

ADN

Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021, la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria de los llamados diferentes”, sentenció la jugadora alba.

El descargo de Olivares no dejó indiferente a nadie, más aún considerando que la jugadora estuvo 11 años en el equipo femenino de la U, de donde incluso se despidió con un emotivo mensaje.

“Llegar a la U me abrió tantas puertas. Tuve la suerte de vivir de todo acá; estuve en las buenas, en las malas y en las re malas, pero siempre me entregué al 100 en cada partido”, escribió en una publicación en redes sociales, la cual ya eliminó.

ADN

captura: @michelleac.19

