Colo Colo no pudo clasificar a la final de la Copa Libertadores Femenina tras caer en los penales ante Deportivo Cali en la ronda de semifinales, donde una decisión de la entrenadora de las albas generó mucha controversia.

Antes de la tanda, Tatiele Silveira decidió sustituir a su arquera titular, Ryann Torrero, quien no había recibido goles en todo el torneo, para meter a Bernardita Hernández, que no había disputado minutos en la competencia. Finalmente, la ingresada no logró detener ningún remate.

“Tenemos entrenamientos, sabemos las virtudes de las chicas y confiamos en ellas. Mi apoyo es Matías Fernández, que es el entrenador de porteras y nos ayuda a tomar las mejores decisiones”, señaló la DT brasileña a ADN Deportes en zona mixta.

Argumentando la sustitución, añadió: “El cambio pasó por la virtud de nuestra portera y por la idea de buscar hacer las cosas de manera diferente para conseguir el resultado que tanto buscábamos”.

“Felicitar a Ryann por el tremendo partido y por sus atajadas. La campaña pasa por la portería; otra vez tuvimos el arco en cero durante el partido, algo que es muy difícil”, concluyó Silveira.