Durante la jornada de este miércoles, se definió la gran final del Mundial Sub 20 de Chile, donde Marruecos esperaba rival de la llave entre Argentina y Colombia.

Finalmente, fue la albiceleste la que se clasificó al partido definitorio tras vencer por la cuenta mínima a los "cafeteros" en un partido bastante intenso.

En un primer tiempo de bastante vértigo, fueron los colombianos quienes comenzaron dominando el juego, generando buenas oportunidades para abrir la cuenta, aunque sobre el final los trasandinos lograron equiparar las acciones.

Ya en la segunda mitad, los argentinos consiguieron la apertura del marcador tras una gran acción de Gianluca Prestianni, quien dejó atrás a un par de rivales antes de asistir a Mateo Silvetti (71’), que definió de excelente manera.

¡GOOOL DE ARGENTINA!



¡GOOOL DE ARGENTINA!

GRAN jugada de Prestianni que asistió a Silvetti para el 1-0 ante Colombia.

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub 20 de nuestro país este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Colombia jugará por el tercer y cuarto lugar frente a Francia el sábado 18, también en Ñuñoa, a las 16:00 horas.