;

VIDEO. Tendrán revancha en el Nacional: Argentina eliminó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 de Chile

Los trasandinos volverán a jugar una final a nivel de selecciones en el “Coliseo” de Ñuñoa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes - FIFA

Durante la jornada de este miércoles, se definió la gran final del Mundial Sub 20 de Chile, donde Marruecos esperaba rival de la llave entre Argentina y Colombia.

Finalmente, fue la albiceleste la que se clasificó al partido definitorio tras vencer por la cuenta mínima a los "cafeteros" en un partido bastante intenso.

En un primer tiempo de bastante vértigo, fueron los colombianos quienes comenzaron dominando el juego, generando buenas oportunidades para abrir la cuenta, aunque sobre el final los trasandinos lograron equiparar las acciones.

Revisa también:

ADN

Ya en la segunda mitad, los argentinos consiguieron la apertura del marcador tras una gran acción de Gianluca Prestianni, quien dejó atrás a un par de rivales antes de asistir a Mateo Silvetti (71’), que definió de excelente manera.

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub 20 de nuestro país este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional, a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Colombia jugará por el tercer y cuarto lugar frente a Francia el sábado 18, también en Ñuñoa, a las 16:00 horas.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad