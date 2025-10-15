Se juega sí o sí: la U no ha presentado solicitud formal a la ANFP para suspender el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Se le acercan semanas clave a la Universidad de Chile, que en un lapso de siete días deberá definir la llave de Copa Sudamericana con Lanús y jugar ante la Universidad Católica.

Es precisamente el Clásico Universitario el que ha generado molestias en la U, que en repetidas ocasiones ha solicitado la reprogramación del encuentro, aunque nunca de manera formal.

Según información de ADN Deportes, a la ANFP no ha llegado ninguna solicitud expresa por parte de Azul Azul para reprogramar el partido, la cual debe presentarse necesariamente mediante un escrito.

Por esto, la conversación que tuvieron Pablo Milad y Michael Clark en la sede de Conmebol, donde el presidente de los azules le habría pedido nuevamente al mandamás del ente rector suspender el encuentro, no tiene validez para cancelar el choque.

Además, el nuevo fortalecimiento de relaciones entre TNT Sports y la ANFP, cuyo uno de los grandes objetivos es evitar cancelaciones de partidos, hará que el Clásico Universitario se juegue en el horario agendado.