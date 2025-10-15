;

Padre iniciará “Travesía por la Justicia” desde Valdivia a Santiago por negligencia médica que dejó a su hija con daños neuronales

La caminata busca reunir fondos para Rafaela, visibilizar la negligencia médica infantil y exigir una ley, dijo Luis Veliz en Tu Nuevo ADN.

Travesía por la Justicia en Tu Nuevo ADN

El 18 de noviembre, Luis Véliz Ballesta, padre de Rafaela, una niña con parálisis cerebral causada por una negligencia médica durante el parto, comenzó la “Travesía Por la Justicia”.

Jaime Roa Burgos es el profesional responsable de los daños neurológicos de Rafaela. Al día de hoy, Roa sigue ejerciendo en la Clínica Dávila.

La caminata, que recorrerá diversas ciudades entre Valdivia y Santiago, busca visibilizar la negligencia médica infantil y recaudar fondos para los tratamientos de su hija.

En conversación con Tu Nuevo ADN, Véliz explicó que la iniciativa nació junto a otros padres que vivieron situaciones similares. “Formamos una fundación, se llama Fundación XSiempre, cuyo objetivo es apoyar a otros padres que han pasado por situaciones similares”, señaló.

Caminata tendrá paradas intermedias

La travesía culminará con una manifestación pacífica frente a La Moneda, donde Véliz entregará una carta al Presidente solicitando acciones concretas contra la negligencia médica infantil.

La abogada Karla Pérez, especialista en el tema, advirtió que Chile carece de una ley que sancione estas prácticas. “Hoy día no existe ninguna ley que sancione las negligencias médicas. Chile es el único país que no tiene una ley que sancione este tipo de práctica”, sostuvo.

El recorrido busca reunir apoyo ciudadano y promover una legislación que proteja efectivamente a los niños y sus familias.

