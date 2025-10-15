;

Denuncias por violencias escolares suben 21% en comparación a 2024: estos son los hechos más denunciados

Maltrato a estudiantes, discriminación y medidas disciplinarias concentran la mayoría de los reportes recibidos por la Superintendencia.

Martín Neut

Escolares

Entre enero y septiembre, la Superintendencia de Educación recibió 14.931 denuncias, un 21% más que en 2024, de las cuales el 74% son conflictos de convivencia escolar, presentes en todos los tipos de establecimientos y regiones.

El aumento no refleja necesariamente un deterioro del clima escolar, sino también mayor disposición a denunciar, gracias a nuevas normativas y campañas institucionales.

“Hoy existe más confianza en la institucionalidad y más conciencia sobre los derechos dentro de las comunidades educativas”, afirmó la superintendenta, Loreto Orellana.

El crecimiento fue más intenso en regiones (41,7%) que en la región Metropolitana (32,2%). “Esta descentralización obliga a fortalecer las capacidades regionales, porque los conflictos no se viven igual en Arica que en Aysén”, señaló Orellana.

Alzas en las denuncias

Las denuncias se concentran en maltrato a estudiantes y párvulos, discriminación y medidas disciplinarias, que explican el 80% del alza. Mientras el maltrato disminuyó en su peso relativo (64,8% a 55%), la discriminación aumentó de 9,5% a 16,6%.

“Hoy se denuncia no solo la agresión directa, sino también exclusiones sutiles o prejuicios que vulneran la dignidad de los estudiantes”, agregó la superintendenta.

También crecieron las denuncias por maltrato a adultos de la comunidad educativa (+49,7%), provenientes de apoderados, estudiantes y personal, lo que, según Orellana, “afecta el clima escolar y requiere respuestas claras y oportunas”.

