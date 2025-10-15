Ministro Pardow reconoce “sobreestimación de $100 millones de dólares” en cobros de luz y califica situación como “grave”

El ministro de Energía, Diego Pardow, reveló ante el Congreso que los cobros de cuentas de luz registraron una “sobreestimación” de 100 millones de dólares.

Pardow aclaró que no se trató de un error, sino de una “diferencia metodológica” que “sobreestimaba el efecto de inflación”. Lo anterior, simplificado, significa que el IPC se le aplicó dos veces a las boletas.

“Esta diferencia metodológica es seria, es un asunto grave, que requiere una atención inmediata”, señaló Pardow, y agregó que “la metodología anterior, respecto de la nueva que se propone, sobreestimaba en cerca de 100 millones de dólares”.

El origen de la polémica

El ministro precisó que “la devolución de ese dinero, durante el siguiente semestre, explica la disminución del 2% en las tarifas”. Lo anterior, comenzaría a regir desde enero del 2026.

La situación provocó un fuerte debate político. La UDI y el Partido Republicano anunciaron que impulsarán una Acusación Constitucional contra Pardow, mientras que en el oficialismo también surgieron cuestionamientos respecto a la forma en que se manejó la información.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que el ajuste en la metodología es lo que originó la polémica, dejando en evidencia la necesidad de revisar los procesos de cálculo de tarifas.