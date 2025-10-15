;

Ministro Pardow reconoce “sobreestimación de $100 millones de dólares” en cobros de luz y califica situación como “grave”

La diferencia metodológica en tarifas eléctricas explicaría la devolución de fondos y ha provocado cuestionamientos de la oposición y del oficialismo.

Martín Neut

Ministro Diego Pardow

Ministro Diego Pardow / Oscar Guerra

El ministro de Energía, Diego Pardow, reveló ante el Congreso que los cobros de cuentas de luz registraron una “sobreestimación” de 100 millones de dólares.

Pardow aclaró que no se trató de un error, sino de una “diferencia metodológica” que “sobreestimaba el efecto de inflación”. Lo anterior, simplificado, significa que el IPC se le aplicó dos veces a las boletas.

Revisa también:

ADN

“Esta diferencia metodológica es seria, es un asunto grave, que requiere una atención inmediata”, señaló Pardow, y agregó que “la metodología anterior, respecto de la nueva que se propone, sobreestimaba en cerca de 100 millones de dólares”.

El origen de la polémica

El ministro precisó que “la devolución de ese dinero, durante el siguiente semestre, explica la disminución del 2% en las tarifas”. Lo anterior, comenzaría a regir desde enero del 2026.

La situación provocó un fuerte debate político. La UDI y el Partido Republicano anunciaron que impulsarán una Acusación Constitucional contra Pardow, mientras que en el oficialismo también surgieron cuestionamientos respecto a la forma en que se manejó la información.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) confirmó que el ajuste en la metodología es lo que originó la polémica, dejando en evidencia la necesidad de revisar los procesos de cálculo de tarifas.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad