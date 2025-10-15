;

“Me ha llamado mucho la atención...”: turista extranjero alabó este detalle del transporte en Santiago

Según él, le recuerda a su país de origen, Alemania. “Allá es muy común”, dijo.

Javier Méndez

El creador de contenido extranjero @aleman.bacan no para de sorprenderse con Chile.

Cada cierto tiempo sube algún registro de sus andanzas por el territorio nacional y ahora último destacó un nuevo aspecto del transporte.

Me ha llamado mucho la atención cómo Santiago está aumentando el número de sus ciclovías, recordándome a mi país Alemania donde es muy común andar en bici por ciclovías en los ciudades”, escribió en sus redes sociales.

Uno de los ejemplos que destacó fue la nueva ciclovía que llegó al Eje Alameda y que se inaugurará oficialmente en poco tiempo más.

Eso sí, también sumó al Cerro San Cristóbal, destino imperdible para los fanáticos cleteros. “Ideal para subir en bici y disfrutar la vista”, aseguró a sus seguidores.

Por último no se olvidó de los estacionamientos especialmente diseñados para el medio de transporte en la comuna de Providencia.

“Me encanta acá andar en bicicleta”, recalcó.

“Pequeños cambios que hacen que pedalear en Santiago sea más cómodo y seguro, y muestran cómo la ciudad va hacia una movilidad urbana más sostenible“, concluyó el europeo.

Mira el video completo a continuación:

