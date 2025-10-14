;

“Si te quieres venir a hacer delivery en Chile...”: Venezolano reveló desalentadora realidad de repartidores e invitó a no migrar

Según él, el rubro ya no es lo que solía ser. Revisa lo que comentó aquí.

Javier Méndez

Recientemente un creador de contenido venezolano lanzó una advertencia a todos sus compatriotas que están pensando en viajar hasta Chile para sumarse a las filas de los repartidos de aplicaciones.

@chamochyno, quien cuenta con más 58 mil seguidores en Instagram, no se guardó nada. “Muchachos, yo les voy a decir una cosa a todos los que quieran trabajar de delivery”, partió.

“Miren esto, un sábado, sin pedido, tenemos más de una hora sin pedido”, aseguró mientras mostraba una hilera de motos y trabajadores paralizados a la espera de una nueva notificación en sus celulares.

“Ya el delivery se acabó en Chile. Ya no es rentable hacer delivery en Chile”, agregó segundos más tarde.

“Así que quédense en sus casas. No vengan, no queremos más deliverys”, sumó un compañero cercano durante el mismo registro.

“Yo comencé a trabajar como repartidora de Lider y estamos en las mismas incluso en los días del Cyber”, se lee en un comentario del video.

“La semana pasada estuvo buenísimo, no todos los días son iguales”, explicó otra usuaria de la red social.

Un tercero lanzó una recomendación clave: no estar siempre en el mismo lugar y recorrer otros puntos de la ciudad en busca de más oportunidades en locales.

