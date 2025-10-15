;

“Vamos los pibes”: prensa de Argentina celebra el paso de su selección a la final del Mundial Sub 20 en Chile

Los principales medios del país destacaron la victoria sobre Colombia y el estilo “Scaloneta” que llevó al equipo a disputar el título ante Marruecos.

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, los principales medios deportivos del país celebraron el triunfo con portadas cargadas de entusiasmo y orgullo.

Tras el trabajado triunfo ante Colombia, el Diario Olé publicó en su portada: “Vamos los pibes: Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20”.

En tanto, Clarín escribió: “Argentina hizo un golazo con sello Scaloneta y jugará su octava final del Mundial Sub 20”. Este medio resaltó la similitud del juego de los juveniles con la selección adulta.

Por su parte, TyC Sports tituló: “¡La Selección Argentina a la final del Mundial Sub 20! Venció a Colombia y enfrentará a Marruecos”.

Los medios coincidieron en remarcar el paso del equipo juvenil a una nueva final y en destacar la continuidad del estilo de juego impulsado por la selección adulta bajo la dirección de Lionel Scaloni.

