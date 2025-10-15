José Zara, exDINA, tras cumplir 15 años de condena por el asesinato de Prats e investigado por caso Moffitt: “No tengo que pedir perdón a nadie”

José Zara, brigadier en retiro y exintegrante de la DINA, condenado por el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Ester Cuthbert, se refirió a su rol en crímenes de la dictadura y a su situación judicial actual.

Tras cumplir una condena de 15 años en Punta Peuco, Zara recuperó la libertad, pero fue detenido nuevamente por su presunta vinculación en la muerte de Ronni Moffitt, secretaria del excanciller Orlando Letelier, asesinada junto a Letelier en 1976 en Washington mediante un ataque con bomba.

En entrevista con TVN, Zara reiteró su inocencia en el caso Prats y afirmó que “yo no tuve ninguna participación y lo di a conocer porque yo no he estado nunca en Buenos Aires”.

Sobre el ataque, sostuvo que “lo que hicieron con el general Prats lo considero algo ignominioso, más aún cuando iba su señora esposa”, y acusó a Michael Towley de ser “un agente doble de la CIA”.

“Yo no tengo que pedirle perdón a nadie”

Respecto a los pedidos de perdón por crímenes de lesa humanidad, que en 2016 firmó junto a otros detenidos de Punta Peuco, aseguró: “Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie (…) Si yo he cometido algo, yo pido perdón y asumo las consecuencias, pero no tengo que pedir perdón a nadie”.

Sobre su participación en el Plan Nacional de Búsqueda, indicó que “todas las personas están dispuestas a colaborar, pero primero cuando revisen todos los huesos que están en el Servicio Médico Legal escondidos (…) Si tengo los antecedentes, coopero porque es algo en lo que yo no he participado, pero coopero”.