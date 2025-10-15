;

Tomás Vodanovic anuncia “desalojo parcial” de la toma Santa Marta: “Queremos erradicar la totalidad de ese campamento”

El operativo se realizará antes de fin de año y busca intervenir más de 120 viviendas en uno de los puntos más críticos de Maipú, según explicó el alcalde.

Martín Neut

Matías Castillo

Toma Santa Marta de Maipú

Toma Santa Marta de Maipú / Diego Martin

El municipio de Maipú anunció un desalojo parcial del campamento Santa Marta, donde se encontraron los restos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La medida busca enfrentar la problemática de seguridad que afecta a los vecinos y se realizará en coordinación con la Delegación Presidencial y las policías.

Revisa también:

ADN

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, detalló que “la toma del eje de camino a Melipilla con avenida Pajaritos es uno de los puntos más críticos” y que “esperamos que antes de fin de año podamos tener una intervención de un desalojo parcial”.

Sobre la complejidad del campamento, agregó que “tiene muchas complejidades, de presencia de crimen organizado, de más de un 90% de las familias que están indocumentadas en ese sector, de una propiedad de los terrenos que tiene más de cuatro dueños distintos”, lo que dificulta la vía administrativa.

Requiere un trabajo mancomunado

El alcalde también afirmó que “mi voluntad como alcalde es erradicar la totalidad de ese campamento mientras yo esté en el municipio” y destacó que se ha trabajado “de manera sostenida con la delegación presidencial” para poder intervenir y recuperar los terrenos “para el bienestar de nuestros vecinos”.

Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, sostuvo que estos procesos “requieren de la concurrencia de varios ministerios, instituciones, en particular con carabineros y la PDI”, y enfatizó que se priorizarán los lugares “donde hay denuncias concretas de problemas de seguridad”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad