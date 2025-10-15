Tomás Vodanovic anuncia “desalojo parcial” de la toma Santa Marta: “Queremos erradicar la totalidad de ese campamento”

El municipio de Maipú anunció un desalojo parcial del campamento Santa Marta, donde se encontraron los restos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La medida busca enfrentar la problemática de seguridad que afecta a los vecinos y se realizará en coordinación con la Delegación Presidencial y las policías.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, detalló que “la toma del eje de camino a Melipilla con avenida Pajaritos es uno de los puntos más críticos” y que “esperamos que antes de fin de año podamos tener una intervención de un desalojo parcial”.

Sobre la complejidad del campamento, agregó que “tiene muchas complejidades, de presencia de crimen organizado, de más de un 90% de las familias que están indocumentadas en ese sector, de una propiedad de los terrenos que tiene más de cuatro dueños distintos”, lo que dificulta la vía administrativa.

Requiere un trabajo mancomunado

El alcalde también afirmó que “mi voluntad como alcalde es erradicar la totalidad de ese campamento mientras yo esté en el municipio” y destacó que se ha trabajado “de manera sostenida con la delegación presidencial” para poder intervenir y recuperar los terrenos “para el bienestar de nuestros vecinos”.

Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, sostuvo que estos procesos “requieren de la concurrencia de varios ministerios, instituciones, en particular con carabineros y la PDI”, y enfatizó que se priorizarán los lugares “donde hay denuncias concretas de problemas de seguridad”.