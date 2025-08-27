Luego de cumplir condena por homicidio de Carlos Prats: José Zara es detenido por atentado a Orlando Letelier

El brigadier (r) José Zara Holger fue detenido este miércoles en su domicilio de Las Condes, en virtud de una orden de aprehensión dictada en la causa por el atentado que en 1976 causó la muerte del excanciller Orlando Letelier y de su asistente, Ronnie Moffitt, en Washington D.C. La medida se funda específicamente en el delito de homicidio de Moffitt.

Según lo informado, el exoficial quedó a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago para las actuaciones de rigor. La detención se produjo a dos días de que recuperara su libertad tras cumplir condena en el penal de Punta Peuco por otra emblemática causa de derechos humanos y homicio en dictadura.

Zara Holger había salido de prisión el lunes, luego de completar 15 años de pena por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, crimen perpetrado en Buenos Aires en 1974. Estaba recluido desde el 13 de julio de 2010.

Antecedentes de las causas

Exintegrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Zara Holger fue investigado y, décadas después, condenado en el caso Prats junto a otros exagentes como Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Juan Morales y Mariana Callejas. Su condena en esa causa fue resultado de indagatorias que incluyeron el seguimiento de autoridades argentinas.

La nueva detención se enmarca en la investigación por el atentado con explosivos que costó la vida a Orlando Letelier y a Ronnie Moffitt en 1976, en la capital estadounidense. En la arista por Moffitt, el tribunal dispuso su aprehensión para asegurar su comparecencia.

El lunes, tras abandonar Punta Peuco, el exmilitar fue recibido por familiares y cercanos en su domicilio. La orden ejecutada hoy modifica ese escenario y reabre su situación procesal ahora vinculada a la causa Letelier–Moffitt.

Está previsto que, una vez ante la Corte de Apelaciones, se definan los pasos procesales siguientes, incluidos eventuales traslados y medidas cautelares, de acuerdo con los requerimientos del tribunal y los antecedentes del Ministerio Público.