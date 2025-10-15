Experto en geofísica y últimos temblores en Coquimbo: “No se puede descartar que estén preparando el terreno para uno de magnitud mayor”

En lo últimos días, se han registrado varios temblores en la región de Coquimbo y de diversa magnitud.

Uno de los más fuertes fue el que se percibió este miércoles, el cual tuvo una magnitud 5.6, mientras que el SHOA descartó alerta de tsunami para Chile.

ADN.CL conversó con Carlos Tassara, encargado del Centro de Análisis Sismológico de la UNAP y magíster en Geofísica, quien señaló que “la secuencia de sismos, incluido el evento principal de magnitud 5.6, muestra un aumento inusual en la tasa de sismicidad regional, casi todos con fallamiento interplaca, es decir los eventos ocurren en el contacto entre las placas y, en la zona donde ocurrió el terremoto 8.3 del 2015″.

“Esto convierte a esa zona en una zona de alta sismicidad, pero, no se puede descartar la posibilidad de que estos últimos sismos despierten algunas señales precursoras, preparando el terreno para un sismo de magnitud mayor”, advirtió.

Pese a esto, el experto dijo que “la comunidad debiese estar tranquila, pero conscientes de que vivimos en un país altamente sísmico, que sufre un gran terremoto cada diez años en promedio, y según esto último, ya estamos con los plazos vencidos“.

Finalmente, Carlos Tassara afirmó que estos sismos “no se tratan de eventos aislados, sino que de una actividad sísmica anómala, concentrada en una zona sismogénica de subducción, de magnitud moderada, en un área conocida por su alto potencial sísmico".