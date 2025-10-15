;

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en la región de Coquimbo

El sismo también se percibió en zonas de la región de Valparaíso y en Santiago.

Juan Castillo

En horas de la mañana de este miércoles, un temblor sacudió la zona centro-norte del país.

El sismo tuvo una magnitud de 5,6, según Senapred, mientras que el epicentro se ubicó a 22 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

Pese a la magnitud del temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

