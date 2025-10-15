Temblor se percibe en la región de Coquimbo: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
El sismo generó una intensa actividad en redes sociales, debido a que se percibió en zonas como la región Metropolitana y de Valparaíso.
Un sismo de magnitud preliminar 5,6 se registró esta mañana a las 08:43 horas locales en la región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.
El epicentro se ubicó a 10 km al sureste de Parque Fray Jorge, con una profundidad de 22,4 km. El evento fue percibido de manera moderada en localidades cercanas como Ovalle, Andacollo y Tongoy, sin que hasta el momento se reporten daños ni víctimas. No se emitieron alertas de tsunami, dado que la magnitud no supera los umbrales de evacuación.
De acuerdo a Senapred, el movimiento fue percibido entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins, incluyendo la capital y Valparaíso.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El sismo generó una intensa actividad en redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) comentaron sus experiencias. Algunos lo describieron como prolongado o “largo”, mientras otros señalaron que fue un temblor leve pero notable.
