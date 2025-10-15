Temblor se percibe en la región de Coquimbo: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud preliminar 5,6 se registró esta mañana a las 08:43 horas locales en la región de Coquimbo, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El epicentro se ubicó a 10 km al sureste de Parque Fray Jorge, con una profundidad de 22,4 km. El evento fue percibido de manera moderada en localidades cercanas como Ovalle, Andacollo y Tongoy, sin que hasta el momento se reporten daños ni víctimas. No se emitieron alertas de tsunami, dado que la magnitud no supera los umbrales de evacuación.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/10/15 08:43:38, mag: 5.6, Lat: -30.73, Lon: -71.61, Prof: 22.4, Loc: 10.24 km al SE de Parque Fray Jorge — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 15, 2025

De acuerdo a Senapred, el movimiento fue percibido entre las regiones de Coquimbo a O’Higgins, incluyendo la capital y Valparaíso.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

#Ahora Se registra #sismo en la Región de Coquimbo. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. pic.twitter.com/vkA8Sly94N — SENAPRED (@Senapred) October 15, 2025

El sismo generó una intensa actividad en redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) comentaron sus experiencias. Algunos lo describieron como prolongado o “largo”, mientras otros señalaron que fue un temblor leve pero notable.

Muy largo el temblor — Mielinoski Merkenova 🐝🌸🌶 🇷🇺🇨🇱 (@MielyMerken) October 15, 2025

temblor suavecito mañanero — Juan Pablo Vásquez - No soy bot (@jp192) October 15, 2025