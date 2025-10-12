Temblor se percibe en la región de Coquimbo: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

A eso de las 22:30 horas de este domingo, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 4,9 en la región de Coquimbo.

Mientras que el epicentro se ubicó a 4 kilómetros al oeste de Parque Fray Jorge.

El temblor también se sintió en localidades como Punitaqui, La Serena, Salamanca, Coquimbo, Paihuano, Vicuña, Monte Patria y Ovalle.