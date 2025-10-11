La visita ganaba 5-1, pero pasó lo impensado: el increíble desenlace del duelo entre SAU y Santiago City en la Segunda División

Con un final de partido increíble, San Antonio Unido y Santiago City igualaron 5-5 este sábado, por la fecha 22 del torneo de la Segunda División Profesional.

Hasta el minuto 75, el cuadro capitalino ganaba el encuentro por 5-1, con dobletes de Matías Sáez (12′ y 45′) y Marco Medel (35′ y 61′), además de una anotación de Fabián Carmona (55′).

Sin embargo, en el último tramo del encuentro pasó lo impensado: el SAU empató el partido con una gran actuación de Gabriel Tellas, quien marcó cuatro tantos (17′, 76′, 81′ y 86′), mientras que Jesús Arancibia (90+5′) anotó el quinto gol para el conjunto local.

San Antonio Unido, que venía de ser sancionado con la resta de 6 puntos (por incumplimientos económicos) ahora quedó con 18 unidades tras empatar con Santiago City, elenco que llegó a los 19 puntos.