Ministro Cordero enfrenta críticas transversales por recortes en Seguridad durante negociaciones para la Ley de Presupuesto 2026

El extitular de Justicia defendió los ajustes como reasignaciones, pero las cifras en prevención y crimen organizado generan inquietud en el Congreso.

Martín Neut

Ministro de Seguridad, Luis Cordero

Ministro de Seguridad, Luis Cordero / Oscar Guerra

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, enfrentó críticas tanto desde el oficialismo como desde la oposición tras exponer los detalles del Presupuesto 2025 de su cartera ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuesto.

Pese a que ofreció entregar más antecedentes en una sesión secreta, sus explicaciones no lograron disipar las dudas sobre los recortes en áreas clave.

Según el desglose, la partida global del ministerio disminuye en un 0,6%, con reducciones significativas en la Subsecretaría de Seguridad Pública (-17,6%) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (-6,2%).

Uno de los puntos más controvertidos es la baja de más del 31% en el Plan contra el Crimen Organizado, lo que generó cuestionamientos desde todos los sectores políticos.

Críticas transversales

El senador Daniel Ñuñez (PC) advirtió que no respaldará la partida mientras no se restituyan los recursos: “Hay una rebaja muy relevante del Plan contra el Crimen Organizado. Deben reponerse recursos y aumentarse. Yo, por lo menos, no estoy disponible a aprobar esa parte de la partida”, señaló.

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero también criticó la decisión. “Llama la atención que, no solo el Ministerio de Seguridad, sino que en muchos ministerios, los ítems relacionados con personal crecen, pero los programas disminuyen”, expresó.

Aunque Cordero explicó que los ajustes responden a reasignaciones y gastos ya ejecutados, el consenso en la comisión fue que las explicaciones no bastan, anticipando un debate presupuestario más complejo para el gobierno.

