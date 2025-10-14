;

VIDEO. Manifestantes propalestinos protestaron antes del partido en que Italia eliminó a Israel del Mundial 2026

La marcha terminó con los protestantes enfrentándose con la policía local.

Javier Catalán

Este martes, en la fecha de Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, se vivió un Italia vs. Israel bajo un tenso ambiente.

La “Azzurra” venció por 3-0 en el Bluenergy Stadium y dejó completamente eliminada al combinado israelí de la Copa del Mundo de Norteamérica, en un partido marcado por la carga política.

En un momento del encuentro, desde una de las gradas del estadio de Udinese, una gran cantidad de hinchas desplegó una pancarta que decía “Show Israel the red card”, en alusión a que el país sea expulsado de las competencias de la FIFA, tal como ocurrió con Rusia tras el inicio de la guerra con Ucrania.

Además, en la previa del partido, miles de manifestantes propalestinos marcharon por las calles de Udine, en una protesta que terminó con enfrentamientos con la policía local.

En lo deportivo, la selección italiana aseguró su cupo al repechaje del Mundial 2026 y deberá esperar una caída de Noruega en el primer puesto para conseguir la clasificación directa.

