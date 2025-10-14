;

VIDEO. Acusan al ‘Fantasma’ Figueroa de no tener códigos tras criticar públicamente a su arquero: “Perdimos por su culpa”

“Él es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional”, le dijo el DT chileno a su jugador.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / EZEQUIEL BECERRA

Sabido es que Marco Antonio “Fantasma” Figueroa tiene un carácter particular en su rol como entrenador de fútbol, pero en esta ocasión ya lo acusan de romper los “códigos” del fútbol.

El actual DT de Nicaragua se fue en picada contra su arquero, Miguel Rodríguez, tras la derrota 4-1 ante Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf, señalándolo directamente en conferencia de prensa.

“El problema de hoy no fue el parado táctico, porque Costa Rica estaba totalmente controlado. No había espacios para ellos... El partido lo perdemos por nuestros errores, específicamente del arquero”, disparó el técnico chileno.

“Un equipo en crecimiento no puede cometer los errores que cometimos hoy, especialmente Miguel. Él es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. Eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros, después de cada uno de los partidos”, agregó.

Pese a culpar directamente al guardameta por la derrota ante Costa Rica, el resultado no resulta sorpresivo, ya que la Nicaragua del “Fantasma” solo suma un punto en su grupo y está prácticamente eliminada del próximo Mundial.

