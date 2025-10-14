;

VIDEO. Inglaterra saca pasajes al Mundial 2026: primer europeo clasificado, con dos fechas de sobra y sin goles en contra

Los dirigidos por Thomas Tuchel arrasaron en el Grupo K.

Este martes se definió a la primera selección europea en clasificarse a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Inglaterra, que hoy le propinó una “manita” a Letonia para asegurar su puesto en el Mundial 2026. Los goles británicos fueron obra de Anthony Gordon, Eberechi Eze, Maksims Toņiševs en contra y un doblete de Harry Kane.

Con aún dos fechas por disputarse en el Grupo K, los dirigidos por Thomas Tuchel alcanzaron 18 puntos, sacando una diferencia suficiente para asegurarse el primer lugar. El resto del grupo lo completan Albania, Serbia, Letonia y Andorra.

El cuadro inglés no solo ganó todos sus partidos, sino que además anotó 18 goles y no recibió ninguno.

Como ha ocurrido en las últimas dos décadas, Inglaterra llegará como una de las grandes favoritas a la Copa del Mundo, buscando conquistar su segundo título mundial, tras el logrado en 1966.

