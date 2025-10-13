;

VIDEO. Triunfo de Rangers ante Antofagasta y empate de San Luis con Recoleta aprietan la lucha por los playoffs de la Primera B

“Aurinegros”, “Pumas” y “Canarios” quedaron igualados en puntos en los últimos puestos de clasificación a la liguilla.

Javier Catalán

Triunfo de Rangers ante Antofagasta y empate de San Luis con Recoleta aprietan la lucha por los playoffs de la Primera B

Durante la jornada de este lunes, se completó la fecha 27 de la Primera B, con duelos claves en la lucha por ingresar a la liguilla.

En primera instancia, Rangers volvió al Fiscal de Talca, ahora llamado Bicentenario Iván Azócar, y derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta. Para los locales anotaron Javier Araya (6′) y Matías Sandoval (69′), mientras que para la visita descontó Tobías Figueroa (90+3′).

Con este triunfo, los “Aurinegros” se meten de lleno en la pelea por los playoffs, alcanzando en el último puesto de clasificación a su rival de esta noche y a San Luis, que también vio acción hoy.

Revisa también:

ADN

Los “Canarios” igualaron sin goles ante Deportes Recoleta en el Lucio Fariña, en un empate que no les permite a los de la Región de Valparaíso escaparse de la zona apretada de la tabla, y deja a los santiaguinos alejados de los puestos importantes.

Con estos resultados, la lucha por el séptimo y octavo puesto en la Primera B queda con Antofagasta y Rangers en zona de liguilla con 37 puntos, los mismos que San Luis, que por diferencia de gol se ubica noveno. En cambio, Recoleta, con 34 unidades, ve como sus competidores se despegan.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad