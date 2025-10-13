Triunfo de Rangers ante Antofagasta y empate de San Luis con Recoleta aprietan la lucha por los playoffs de la Primera B

Durante la jornada de este lunes, se completó la fecha 27 de la Primera B, con duelos claves en la lucha por ingresar a la liguilla.

En primera instancia, Rangers volvió al Fiscal de Talca, ahora llamado Bicentenario Iván Azócar, y derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta. Para los locales anotaron Javier Araya (6′) y Matías Sandoval (69′), mientras que para la visita descontó Tobías Figueroa (90+3′).

Con este triunfo, los “Aurinegros” se meten de lleno en la pelea por los playoffs, alcanzando en el último puesto de clasificación a su rival de esta noche y a San Luis, que también vio acción hoy.

Los “Canarios” igualaron sin goles ante Deportes Recoleta en el Lucio Fariña, en un empate que no les permite a los de la Región de Valparaíso escaparse de la zona apretada de la tabla, y deja a los santiaguinos alejados de los puestos importantes.

Con estos resultados, la lucha por el séptimo y octavo puesto en la Primera B queda con Antofagasta y Rangers en zona de liguilla con 37 puntos, los mismos que San Luis, que por diferencia de gol se ubica noveno. En cambio, Recoleta, con 34 unidades, ve como sus competidores se despegan.