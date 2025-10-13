Cabo Verde dio la sorpresa del año a nivel futbolístico al clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, tras superar en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas a Esuatini y quedarse con un primer puesto histórico, por encima de Camerún.

Para conocer más sobre la tradición futbolística de esta isla, Radio ADN se puso en contacto con Adriano Custódio Mendes, exjugador caboverdiano que tuvo pasos por Santiago Wanderers y Deportes Iquique en nuestro país.

“Yo nací en Cabo Verde y me vine a los doce años a Argentina, pero hace siete años volví al país para visitar a mi familia, porque toda mi familia vive allí”, comenzó diciendo el exfutbolista de 63 años en ADN Te Acompaña.

“Ya de por sí, Cabo Verde es un paraíso, donde todos los días es carnaval, porque son islas, playas muy lindas; el invierno es de 25°. Un lugar muy chico, pero muy hermoso. Me imagino que por una semana los negocios no se van a abrir, solo los locales bailables”, agregó sobre cómo se vivirán los festejos en el país de tan solo 500 mil habitantes.

Sobre cómo se desarrolla el deporte en un lugar como este, reconoció: “El fútbol de Cabo Verde es amateur, fabrica jugadores para afuera. Los equipos de Europa tienen sus captadores de talentos y van armando equipos de chicos que preparan y después se van a Holanda, Portugal, Alemania o Francia”.

En una enumeración de grandes cracks que nacieron en la isla, señaló: “Nani, que jugó en el Manchester United con Cristiano Ronaldo; Renato Sanches, que juega en el Benfica; Nuno Mendes, del PSG; Nelson Semedo, del Fenerbache; son todos caboverdianos, pero se van de chico, no son nacidos en Portugal”.

“Yo creo que hoy, el jugador nacido en Cabo Verde pensó con el corazón y no con el bolsillo. Es hermoso representar a tu país; llevar a tus orígenes a un nivel tan alto es muy lindo, y estos muchachos lo han conseguido”, sentenció Adriano Custódio Mendes.