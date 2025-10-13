;

AUDIO. Es nacido en Cabo Verde, pasó por el fútbol chileno y esto dice de la histórica clasificación de su país al Mundial 2026

Adriano Custódio Mendes, exjugador de Santiago Wanderers y Deportes Iquique, conversó con ADN Te Acompaña acerca de la increíble gesta de la selección africana.

Javier Catalán

Adriano Custodio Mendes, exjugador caboverdiano

Adriano Custodio Mendes, exjugador caboverdiano

14:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cabo Verde dio la sorpresa del año a nivel futbolístico al clasificarse a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, tras superar en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas a Esuatini y quedarse con un primer puesto histórico, por encima de Camerún.

Para conocer más sobre la tradición futbolística de esta isla, Radio ADN se puso en contacto con Adriano Custódio Mendes, exjugador caboverdiano que tuvo pasos por Santiago Wanderers y Deportes Iquique en nuestro país.

Yo nací en Cabo Verde y me vine a los doce años a Argentina, pero hace siete años volví al país para visitar a mi familia, porque toda mi familia vive allí”, comenzó diciendo el exfutbolista de 63 años en ADN Te Acompaña.

Revisa también:

ADN

Ya de por sí, Cabo Verde es un paraíso, donde todos los días es carnaval, porque son islas, playas muy lindas; el invierno es de 25°. Un lugar muy chico, pero muy hermoso. Me imagino que por una semana los negocios no se van a abrir, solo los locales bailables”, agregó sobre cómo se vivirán los festejos en el país de tan solo 500 mil habitantes.

Sobre cómo se desarrolla el deporte en un lugar como este, reconoció: “El fútbol de Cabo Verde es amateur, fabrica jugadores para afuera. Los equipos de Europa tienen sus captadores de talentos y van armando equipos de chicos que preparan y después se van a Holanda, Portugal, Alemania o Francia”.

En una enumeración de grandes cracks que nacieron en la isla, señaló: “Nani, que jugó en el Manchester United con Cristiano Ronaldo; Renato Sanches, que juega en el Benfica; Nuno Mendes, del PSG; Nelson Semedo, del Fenerbache; son todos caboverdianos, pero se van de chico, no son nacidos en Portugal”.

“Yo creo que hoy, el jugador nacido en Cabo Verde pensó con el corazón y no con el bolsillo. Es hermoso representar a tu país; llevar a tus orígenes a un nivel tan alto es muy lindo, y estos muchachos lo han conseguido”, sentenció Adriano Custódio Mendes.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad